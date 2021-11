Murilo Huff compartilha homenagem para Marília Mendonça

07/11/2021 | 09:10



Como você viu, Marília Mendonça acabou sofrendo um acidente aéreo na última sexta-feira, dia 5 que acabou resultando em sua morte. Diversos famosos desde então prestaram homenagem para a cantora, seja em vídeo, durante show ou até mesmo com publicações nas redes sociais.

Murilo Huff, com quem a cantora manteve um relacionamento e juntos tiveram o pequeno Léo, acabou indo até as redes sociais anteriormente e agradeceu a todos pelo apoio que estavam dando neste momento difícil e revelou que o filho do casal está bem.

Em seguida, Murilo aproveitou para compartilhar alguns momentos que teve com Marília Mendonça durante a vida e junto, claro, veio um longo e lindo texto homenageando a cantora em que ele dizia:

Sigo aqui, ainda sem palavras, mas já vi que isso não vai passar. Não tão cedo. Você foi sem avisar e deixou um buraco dentro de mim. Um buraco que ninguém nunca vai conseguir tapar. Talvez esse pequenininho correndo aqui na sala me ajude a enfrentar sua falta. Ou talvez ele me faça sentir mais falta ainda, porque ele é sua cara. Eu não sei. Eu tô perdido. Mas te prometo que eu vou encontrar o caminho e vou cuidar dele, com todas as minhas forças. Assim como você me pediu na última mensagem que me mandou ontem cedo, antes de entrar naquele avião. Vou cuidar dele, vou cuidar da sua mãe, do João, do Deivão, e de todos os que você amava, mas vou precisar da sua ajuda aí de cima viu? Eu juro que queria ter agora pelo menos 1% da força que você sempre teve. Pra poder aguentar essa dor. Muito obrigado por compartilhar sua vida comigo nesses quase 4 anos juntos. Muito obrigado por ter me dado o meu maior presente. Muito obrigado por ter me feito feliz (nem sempre a gente se entendia mas a gente sempre foi especialista em tentar, e isso aquece meu coração e me conforta). Muito obrigado por ter me ensinado tanto. Muito obrigado por sempre ter acreditado e respeitado o meu sonho. Muito obrigado por ter me amado. Muito obrigado por ter deixado eu te amar. Eu vou te amar pra sempre sua teimosa.

Já nos Stories, Murilo mostrou alguns outros momentos que eles conviveram e compartilhou até a foto do dia que eles se conheceram.