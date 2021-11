Prefeito confirma Brunão como sede da Copinha em 2023

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/11/2021 | 00:01



Santo André voltará a ser sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas somente em 2023. Apesar dos rumores de um possível retorno do Estádio Bruno Daniel como um dos palcos da maior competição sub-20 do País já no ano que vem (temporada que terá o regresso do torneio após o cancelamento em 2021, por conta da pandemia da Covid-19), o prefeito andreense Paulo Serra (PSDB) confirmou ao Diário que o fato só se tornará realidade na edição seguinte, ou seja, 19 anos depois da última vez em que sediou o torneio, na temporada 2004.

“Voltará (a sediar), mas em 2023. A gente não quer prejudicar a pré-temporada do Santo André, então fizemos acordo com a Federação Paulista (de Futebol) para voltar a ser sede em 2023, quando teremos calendário completo no Brunão: Copa São Paulo, Paulista e Brasileiro”, destacou o chefe do Paço andreense, que esteve há duas semanas na sede da FPF, oportunidade na qual foi recebido pelo presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos.

Além disso, Paulo Serra apontou que na sexta-feira deverá ser realizado evento de reinauguração do estádio, que está em processo de finalização de transformação no gramado (de grama natural para artificial). “Vamos fazer um ato simbólico de entrega, possivelmente no dia 12. Até por conta da pandemia, estamos evitando grandes eventos, mesmo estando em fase de liberação”, afirmou. “(A colocação do gramado) Está ‘nos finalmentes’. Mais uma novela com final feliz. O lugar (Bruno Daniel) teve de tudo nesses últimos dois anos: foi hospital de campanha, foi abrigo para moradores de rua, ponto de vacinação. Então teve de tudo, menos jogo”, continuou o prefeito.

O Bruno Daniel foi, por sete anos consecutivos, uma das sedes da Copinha, entre 1998 e 2004. Costumeiramente com casa cheia, o local fez diferença em prol do Santo André, que conseguiu avançar de fase em cinco daquelas oportunidades (exceto em 1999 e 2001), deixando inclusive grandes pelo caminho, como São Paulo e Corinthians. Na edição na qual foi campeão, em 2003, por exemplo, venceu os três compromissos da primeira fase no estádio, garantindo a liderança e a classificação. Jogou na praça andreense ainda a segunda fase, quartas de final e semifinal, progredindo gradualmente até a decisão, na qual venceu o Palmeiras.

“Realmente seria importante, desde que durante o ano de 2022 também possamos usar o Bruno Daniel para treinos e jogos da base”, sugeriu o presidente do Ramalhão, Sidney Riquetto. “Bastante importante ter o estádio e o público”, emendou.