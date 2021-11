Claudinho aposta em figurões para defesa no impeachment

Daniel Tossato

do Diário do Grande ABC



07/11/2021 | 00:01



A defesa do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), sob responsabilidade dos advogados Leandro Petrin e Carlos Callado, aposta nos depoimentos de dois deputados, Alex Manente (federal, Cidadania) e Carla Morando (estadual, PSDB), ambos de São Bernardo, para tentar barrar os dois processos de impeachment que envolvem o chefe do Executivo.

A expectativa é a de que os depoimentos sejam colhidos até o fim do ano. O discurso oficial dos advogados de Claudinho é o de que a escolha por Alex e Carla ocorre porque os parlamentares “conhecem profundamente” como a política é feita na região. A escolha, porém, tem como pano de fundo nova investida do prefeito em se escorar em figurões do Grande ABC, todos ligados ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).

“Eles (Alex e Carla) foram intimados e logo deverão receber a data dos depoimentos, o que ainda não foi definido. Tenho certeza que o testemunho dos dois deputados poderá comprovar a fraude política em torno dos pedidos de impeachment do Claudinho. Os dois deputados conhecem bem os muitos atores políticos da região, exatamente por terem atuação política no Grande ABC”, alegou Callado, ao Diário.

Alvo de dois pedidos de cassação que foram instaurados na Câmara ainda em setembro, Claudinho nega as acusações e transfere aos secretários de sua gestão a culpa por não responderem requerimentos de informação enviados por vereadores, motivo de um dos pedidos. Em outra frente, sustenta ilegitimidade do presidente da Câmara, Charles Fumagalli (PTB), por ser irmão da vice-prefeita Penha Fumagalli (PTB), que herdaria a cadeira com a deposição.

MOTIVOS DOS PEDIDOS

Além de responder pela falta de posicionamento aos requerimentos enviados pelos parlamentares, Claudinho é responsabilizado por esquema de fura-fila de vacinação contra a Covid-19 por parte de servidores comissionados, no início do ano – uma apadrinhada lotada em Serviços Urbanos foi imunizada sob o argumento de integrar a equipe da saúde, que à época era prioridade no processo. Manobra do Legislativo chegou a afastar Claudinho da cadeira – e empossar Penha – sob o argumento de que, no cargo, poderia atrapalhar a apuração. A investida durou horas e, no dia seguinte, a defesa restabeleceu o mandato de Claudinho na Justiça.

Antes mesmo de ser alvo do impeachment, a governabilidade de Claudinho derreteu. Para se fortalecer politicamente, se filiou ao PSDB e colou no prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que, inclusive, exportou aliados para compor o governo em Rio Grande.

Em julho, por exemplo, alçou o ex-vereador são-bernardense Admir Ferro (PSDB) ao comando da Educação. Hoje, o tucano ocupa a estratégica pasta de Governo. Mais recentemente, o prefeito também importou nome da Comunicação de São Bernardo.