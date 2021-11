Montagem de árvore de Natal se transforma em negócio

Nilton Valentim

do Diário do Grande ABC



07/11/2021 | 00:01



Montar uma árvore e enfeitá-la com bolas coloridas e outros adereços são tradições do fim de ano. Para os católicos, isso deve ser feito no primeiro domingo do Advento, ou seja, quatro semanas antes do Natal. Neste ano, cai em 28 de novembro. Há, entretanto, aquelas pessoas que, por conveniência ou falta de tempo, querem ter o símbolo natalino, mas não fazem questão alguma de colocar a mão na massa para produzi-la. Este público se transformou em clientes da empresária Andréa Okamoto, que há 12 anos aluga e vende árvores.

Proprietária do Galpão Casa, Andréa descobriu o nicho quando surgiu o interesse pela árvore que ela havia montado para enfeitar sua loja. Hoje, são aproximadamente 200 locações para pessoas físicas e jurídicas. A principal vantagem é ter uma árvore diferente a cada ano. “É um serviço de luxo, pois você terá uma árvore que ficará perfeita, sem se preocupar com transporte nem montagem. Além disso, é lúdico, pois em casas que têm crianças, a gente as inclui na montagem”, conta a empresária.

Faz sete anos que Andréa monta loja temporária em shoppings, onde oferece árvores e outros produtos natalinos. Começou no Golden Shopping, em São Bernardo, depois para o Shopping ABC, em Santo André, onde está até hoje. Neste ano, contará também com ponto de venda no Grand Plaza.

A empresária também investiu no meio digital. No site de sua loja oferece pelo menos 100 tipos de árvores, com preços que variam de R$ 800 (com 1,20m de altura) a R$ 6.000 (com 3 metros).

Para este ano, diz ter investido 50% mais que no anterior e está otimista com relação aos resultados. “Acredito que as pessoas vão se reunir mais. Que vão comemorar o que não pôde ser feito no ano passado. Vão agradecer pela vida”, comenta.