Correria em show de Travis Scott deixa oito mortos e vários feridos

06/11/2021 | 17:10



Na última sexta-feira, dia 5, pelo menos oito pessoas foram mortas e várias ficaram feridas após entrada desorganizada para o show de Travis Scott no festival Astroworld em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

Em uma coletiva de imprensa, o chefe do corpo de bombeiros de Houston, Sam Pena, deu alguns detalhes do incidente e explicou que, conforme a multidão se apertava para chegar mais perto do palco, as pessoas foram ficando em pânico.

- Tivemos pelo menos oito mortes confirmadas esta noite e muitos indivíduos ficaram feridos. Tivemos uma participação de aproximadamente 50 mil pessoas no evento. O que sabemos é que aproximadamente 21h15, a multidão começou a se apertar em direção à frente do palco e isso causou pânico e começou a deixar algumas pessoas feridas. Elas começaram a cair, ficaram inconscientes e isso gerou um pânico adicional. Transportamos 17 pacientes para os hospitais e 11 dos transportados tiveram parada cardíaca. Não saberemos a causa das mortes confirmadas até que o médico legista conclua a investigação, mas estamos no processo, o Departamento de Polícia de Houston está enviando unidades aos hospitais para identificar esses pacientes, essas mortes.

O segundo dia do festival, que seria neste sábado, dia 6, foi cancelado. Travis Scott se pronunciou sobre a tragédia em suas redes sociais e disse estar desolado com a situação:

Estou absolutamente devastado pelo que aconteceu ontem à noite. Minhas preces estão com as famílias dos impactados pelo que aconteceu no Astroworld Festival. A polícia de Houston tem meu apoio total enquanto continuam investigando as trágicas mortes. Estou compromissado a trabalhar junto da comunidade de Houston para ajudar e apoiar as famílias que precisarem. Obrigado Houston PD, Corpo de Bombeiros e Parque NRG por sua resposta imediata e apoio. Amo todos vocês.

O festival também emitiu um comunicado oficial:

Nossos corações estão com a família do festival Astroworld nesta noite - especialmente com aqueles que nós perdemos e suas pessoas queridas. Estamos focados em ajudar os oficiais locais da maneira que pudermos. Com isso, o festival não irá mais ocorrer no sábado.