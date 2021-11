Milhares acompanham cortejo de Marília Mendonça em Goiânia após velório

Da Redação



06/11/2021 | 17:07



Milhares de pessoas acompanham pelas ruas de Goiânia o cortejo com o corpo da cantora Marília Mendonça, neste sábado, 6, um dia depois a morte da artista de 26 anos, vítima fatal - junto de outras quatro pessoas - de um acidente de avião na região de Caratinga, em Minas Gerais. Sobre o caminhão do Corpo de Bombeiros, o caixão partiu há instantes da Goiânia Arena, na capital de Goiás, rumo ao cemitério Memorial Parque, em trajeto que deve levar cerca de 20 minutos. O enterro (que será restrito a familiares e pessoas próximas) está previsto para as 17h30.

Aproximadamente 100 mil pessoas, entre fãs, amigos, artistas, família e a banda da cantora, que viajou desde Caratinga (onde Marília Mendonça faria show ontem à noite) até Goiânia de ônibus, acompanharam o velório, que registrou longas filas do lado de fora da arena.

Nomes da música sertaneja nacional como Maiara e Maraísa, Henrique e Juliano, Naira Azevedo, Jorge (da parceria com Matheus), as duplas Mateus e Kauan, João Neto e Frederico, Vitor e Luan e Luisa (da dupla com Maurilio) compareceram para se despedir da ‘Rainha da Sofrência’, como ela era conhecida em todo o País.