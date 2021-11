Juventus sofre contra Fiorentina, mas Cuadrado marca no fim e garante vitória

06/11/2021 | 16:26



Após um empate e duas derrotas nas últimas três partidas do Campeonato Italiano, a Juventus reencontrou a vitória neste sábado, mesmo sem jogar bem. Com um jogador a mais desde os 28 minutos do segundo tempo, o time de Turim contou com um gol de Cuadrado nos acréscimos para vencer a Fiorentina por 1 a 0 no Allianz Stadium, em jogo válido pela 12ª rodada.

Apesar do jejum que vivia no campeonato italiano, a Juve vinha de uma vitória por 4 a 2 sobre o Zenit, na Liga dos Campeões, portanto esta é a segunda vitória seguida na sequência da temporada. Com ela, a equipe comandada por Massimiliano Allegri fica na oitava colocação da liga nacional, com 18 pontos, distante dos líderes Napoli e Milan, ambos com 31. A Fiorentina também tem 18 e está logo acima, em sétimo lugar, por vantagem no número de vitórias.

O primeiro tempo foi bastante enroscado, com os dois times demonstrando pouca criatividade e cometendo uma quantidade considerável de faltas. Diante desse cenário, foram poucas as chances de gols criadas para ambos os lados, e nenhum dos dois foi eficiente, por isso o marcador estava zerado quando o jogo parou para o intervalo.

O início do segundo tempo não foi muito diferente, mas a expulsão de Nikola Milenkovic, da Fiorentina, após uma entrada perigosa aos 28 minutos, mudou o panorama. O time visitante conseguiu se defender bem durante algum tempo, mesmo com um homem a menos. Perto do final da partida, no entanto, conseguiu a aproveitar a superioridade numérica e passou a pressionar.

A pressão veio sem muita organização, mas funcionou. Depois de algumas tentativas e um gol anulado de Morata, impedido, o gol da vitória saiu dos pés de Cuadrado, já nos acréscimos, aos 46 minutos. No lance, o colombiano, que entrou aos 33, avançou dentro da área pelo lado direito, pedalou para cima da marcação e chutou rasteiro para marcar.

Os dois times voltam a jogar apenas no dia 20 de novembro, já que na próxima semana começa mais uma sequência de Data Fifa. A Juventus joga contra a Lazio em Roma, enquanto a Fiorentina recebe o Milan em casa.