Carlinhos Maia rebate crítica de internauta sobre evento beneficente

06/11/2021 | 16:10



Carlinhos Maia perdeu a paciência com uma internauta na última sexta-feira, dia 5. De acordo com o colunista Leo Dias, o influenciador, junto de Deolane Bezerra e Virgínia Fonseca, vai promover um evento para ajudar famílias carentes em Maceió no próximo dia 28, e acabou sendo acusado por uma usuária de divulgar a iniciativa apenas para aparecer. Ele não gostou nada do comentário e decidiu dar uma resposta.

Exatamente. Assim aparece para as pessoas que vão ficar sabendo e irão levar alimentos para o jogo. Inclusive no último que fiz foram 18 mil pessoas, imagina quantas toneladas de alimentos não arrecadamos? Então, de uma vez por todas entenda: sim, precisamos aparecer para ajudar, melhor do que só criticar, escreveu.

Ainda segundo Leo Dias, a ideia do evento é produzir um futebol solidário com a presença de grandes nomes, como do jogador Ronaldinho Gaúcho e do cantor Bob Estrela. Na última edição realizada, em 2019, foram arrecadadas mais de 28 toneladas de alimentos para famílias carentes.