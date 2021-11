Roberta Miranda tem alta do hospital após passar mal com morte de Marília Mendonça

06/11/2021 | 15:11



Roberta Miranda precisou ir às pressas para o hospital na última sexta-feira, dia 5, após receber a notícia da trágica morte de Marília Mendonça. A cantora de 65 anos de idade teve um pico de pressão alta e ficou em observação por recomendação médica. Neste sábado, dia 6, Roberta acalmou os fãs nas redes sociais e revelou que já está em casa.

Dona Ruth, sinto muito! Fãs de Marília Mendonça, sinto muito! Família, Leozinho, sinto muito. Só Deus sabe o que passei... agora já estou em casa dopada de remédios e sem me conformar. Marília Mendonça sempre me orgulhei de você!, escreveu no Twitter.

A artista recebeu apoio e carinho dos internautas nos comentários.

Que bom que você já está em casa, minha rainha. Estou muito triste ainda por tudo que aconteceu, disse uma seguidora.

Forças Roberta! Tá doendo demais saber que ela se foi? parece mentira!, afirmou um perfil.

Impossível acreditar nessa perda... sigo consternada. Melhoras para você, querida, desejou uma usuária.