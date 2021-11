Simaria é criticada por internautas após comentar a morte de Marilia Mendonça

06/11/2021 | 15:10



O programa É De Casa deste sábado, dia 6, foi dedicado a homenagear a cantora Marília Mendonça, que nos deixou na última sexta-feira, dia 5, após sofrer um trágico acidente aéreo.

Em certo momento, Simaria, dupla de Simone, entrou ao vivo para comentar sobre o ocorrido:

- Não parece verdade, quantos riscos a gente corre na estrada, quanta loucura a gente tem que passar. Eu sempre lembro que quando eu e minha irmã vamos viajar, a gente está sempre debaixo de oração.

Simaria também falou sobre a falta que Marília vai fazer:

- É uma perda não só de mulher guerreira que ela representa nossa nação, muita gente se inspirava na Marília, mas também pela personalidade que ela tinha, pela voz. Ela fez um trabalho icônico, era autêntica. Fica um buraco na nossa música porque ela era tão fora da curva. É inexplicável, parece que eu não sei nem onde eu estou.

A cantora teve problemas com a conexão, mas depois voltou a ser chamada no programa. Nesta segunda vez, Simone acabou falando mais de experiências pessoais:

- Eu nunca saí da minha casa sem orar, sem pedir a Deus que nos levasse em paz até os lugares que a gente tinha que ir. Eu ia dentro do avião escutando louvores porque era a forma que me sentia segura, eu sentia a presença do Senhor dentro do avião. E eu aprendi uma coisa muito novinha que é pedir para Deus, quando eu entro no avião, para que ele coloque as mãos embaixo do avião.

E continuou:

- Mas eu também quero falar uma coisa que eu acho muito importante. Eu e Simone nunca entramos em um avião que não soubemos a procedência. Isso sempre foi um critério que a gente teve com a equipe. Eu ficava muito preocupada quando tinha que pegar aviões que não conhecia. A nossa equipe teve sempre muito cuidado com isso. Quando a intuição batia e dizia para não ir, eu segurava a onda e dizia: não vou. A falta de fidelidade com a gente é que causa determinadas coisas também. A gente nunca sabe a hora da gente, mas tem que tomar cuidado, tem que pedir essa prevenção. Eu sempre tive os pilotos favoritos, com quem eu e minha irmã nos sentíamos seguras.

A fala da cantora incomodou muito os internautas, e a fez receber inúmeras críticas.

O óculos da Simaria é apenas um detalhe perto do seu ego? Ainda bem que o Sorocaba entendeu que é sobre a Marília, seu talento e potência!, disse um internauta, comentando sobre Sorocaba, que também foi convidado para homenagear Marília no programa.

O óculos é o de menos, o pior dessa entrevista da Simaria é o ego enorme de só falar sobre ela mesma numa homenagem à Marília, e ainda deixou subtendido que a Marília não foi cuidadosa ou RELIGIOSA o suficiente para ser protegida, escreveu outro.

E você, o que achou?