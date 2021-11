Barcelona abre 3 a 0, mas sofre empate do Celta no último minuto pelo Espanhol

06/11/2021 | 14:45



A difícil fase vivida pelo Barcelona teve mais um capítulo duro na tarde deste sábado. O time catalão construiu uma vantagem de três gols no primeiro tempo, mas viu o Celta de Vigo reagir na etapa final e sofreu um empate amargo aos 51 minutos do segundo tempo. Com o tropeço nesta 13ª rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Balaídos, o Barcelona segue sem conseguir vencer fora de casa na competição.

Após a demissão de Ronald Koeman, o Barcelona foi comandado pelo técnico interino Sergi Barjuan. O ídolo Xavi passará a treinar a equipe após a próxima data Fifa. Esta é a quarta partida seguida que o Barcelona não vence pelo Campeonato Espanhol. O time ocupa a nona colocação, com 17 pontos ganhos. O Celta, que não vence há três jogos no torneio, é o 14º colocado, com 12 pontos.

O camisa 10 Ansu Fati abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo para o Barcelona em jogada pela esquerda. O volante Sergio Busquets ampliou em finalização da entrada da área aos 16 minutos. As jogadas pelo lado esquerdo do campo seguiram dando resultado e o time da Catalunha marcou o terceiro em cabeceio de Depay aos 33 minutos.

A reação dos mandantes começou logo aos 5 minutos do segundo tempo, com Iago Aspas pegando rebote na área para fazer 3 a 1. Nolito mergulhou de cabeça para diminuir para 3 a 2 aos 28 minutos. Com um gol atrás no placar, o Celta foi para cima do Barcelona e conseguiu o empate no último minuto da prorrogação com novo gol do camisa 10 Iago Aspas.

Na próxima rodada o Barcelona fará clássico regional contra o Espanyol, que neste sábado derrotou o Granada por 2 a 0. Os times se enfrentam no sábado (20) no estádio Camp Nou. No mesmo dia, o Celta de Vigo receberá o Villarreal em casa para seu próximo jogo.