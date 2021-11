Grazi Massafera deixa comentário fofo na foto do suposto namorado, saiba mais!

06/11/2021 | 14:10



Grazi Massafera e Alexandre Machafer interagiram publicamente mais uma vez! A atriz e o diretor de cinema parecem estar num relacionamento e recentemente, Grazi fez questão de deixar um comentário apaixonado num clique postado por ele.

Na imagem em questão, o diretor aparece apenas de bermuda, exibindo o corpo sarado perto de uma piscina.

De braços abertos e sorriso largo, eu me despeço de uns dos lugares mais incríveis que existe no mundo, Ceará. Nosso nordeste que é reconhecido mundo afora pela beleza e pelo vento forte que sopra do mar, escreveu de legenda. Caso você não saiba, os pombinhos fizeram uma viagem para o Ceará há pouco tempo.

Hahahahahahhahahaha, publicou a musa na postagem junto de um emoji de carinha apaixonada.