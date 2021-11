Órgãos de Segurança Pública unem forças para garantir abastecimento

Matheus Silva Moreira



06/11/2021 | 13:32



A Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e a Guarda Portuária, através da coordenação da Cesportos/SP, órgão responsável pela segurança pública portuária, uniram forças numa força tarefa estratégica dos órgãos de Segurança Pública no Porto de Santos. O objetivo da operação integrada é a garantia da fluidez de cargas através do maior porto marítimo da América Latina e seguirá até que a situação se normalize.

A ação conjunta das polícias também age no Grande ABC, já que as equipes de segurança estão em atuação no km 40 da Via Anchieta. A iminente greve de caminhoneiros autônomos tem inspirado receio nos trabalhadores do transporte de carga, que temendo sofrerem represálias, ameaçam deixar de carregar e descarregar cargas no porto.

Visando coibir qualquer cerceamento da fluidez do transporte, a força tarefa composta pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal e Guarda Portuária, propõe aumentar a percepção de segurança em torno do perímetro adjacente ao Porto, a fim de proporcionar segurança aos transportadores de carga que atuam no escoamento da produção nacional pelo porto.