Pedro Scooby rebate indireta de Luana Piovani

06/11/2021 | 13:10



Como você viu, recentemente Luana Piovani mandou uma indireta para o ex-marido, Pedro Scooby após Dom, um dos filhos deles, aparecer com o cotovelo machucado e insinuou que o atleta não cuidou direito do pequeno. Na última sexta-feira, dia 5, o surfista então decidiu rebater a atriz e postou alguns cliques felizes ao lado de Dom e das outras crianças Bem e Liz, frutos do antigo relacionamento com a musa, junto de uma alfinetada.

Umas imagens valem mais que mil palavras, escreveu.

Alguns internautas saíram em defesa de Scooby nos comentários e rasgaram elogios:

Você é massa demais, jeito autêntico, cria bem seus filhos e sem mimimi, parabéns, afirmou uma seguidora.

O teu silêncio diz muito da tua maturidade, disse um perfil.

Você é um pai maravilhoso, seus filhos são lindos e corajosos que nem o pai, falou uma usuária.