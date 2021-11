Em busca do vice e de título da Ducati, Bagnaia faz quinta pole seguida na MotoGP

06/11/2021 | 12:53



Francesco Bagnaia cravou neste sábado sua quinta pole position consecutiva na MotoGP ao fazer o melhor tempo do treino classificatório para a etapa de Algarve, em Portugal, com a marca de 01min38s725. Ainda que o título já tenha ficado com Fabio Quartararo, após Bagnaia cair durante a disputa da Emília-Romanha, o italiano tem o objetivo de confirmar a vice-liderança e de ajudar a Ducati a terminar em primeiro no ranking de construtores.

A segunda posição do grid para a disputa da corrida portuguesa ficou com Jack Miller, enquanto Joan Mir, que está na briga pela segunda colocação da classificação geral, vai largar em terceiro. Atrás deles, largam Jorge Marín, Johann Zarco e Pol Espargaró. Em sétimo, está o campeão Fábio Quartararo, seguido por Álex Márquez, Franco Morbidelli e Iker Lecuona, fechando o top 10.

Na vice-liderança, Francesco Bagnaia tem 202 pontos, 27 a mais que Joan Mir, terceiro colocado, com 175. Enquanto a disputa dos pilotos já foi decidida com o título de Quartararo, o primeiro lugar do ranking de construtores segue indefinido. A liderança, no momento, é da Ducati de Bagnaia, com 307 pontos, 12 de diferença em relação à Yamaha, equipe de Quartararo, com 295.

A etapa de Algarve é a penúltima da atual temporada da MotoGP, que acaba em Valência, no dia 14 de novembro. Além de encerrar o ano, a corrida na Espanha vai marcar a despedida do multicampeão Valentino Rossi, que resolveu parar de correr após fazer história na categoria. Em Portugal, ele vai largar apenas na 16ª colocação.