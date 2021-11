Maria Cândida fala sobre a morte do pai e chora muito ao vivo durante o É de Casa

06/11/2021 | 12:10



Maria Cândida apareceu neste sábado, dia 6 durante o É de Casa e acabou contando e relembrando ao vivo sobre a morte de seu pai, o engenheiro elétrico Milton Gomes que morreu em meados de 2010. A jornalista então falou como teve que lidar com o luto por causa desta terrível perda em sua vida.

- Vou sair um pouco do roteiro e contar uma experiência pessoal. Eu tive que contar pra minha mãe sobre a morte do meu pai, que foi uma morte trágica, foi uma queda em 2010. Se eu me emocionar, é porque ainda é difícil pra mim. Foi em 2010, hoje em 2021 ainda é difícil pra mim.

Lembrando que o programa estava citando a morte precoce de Marília Mendonça que foi vítima de um acidente aéreo na última sexta-feira, dia 5. Maria Cândida então continuou comentando sobre a morte de seu pai

- Meu pai saiu pra trabalhar, ele foi fazer uma inspeção numa obra, num prédio, foi fazer a inspeção num vão, não tinha corrimão e ele caiu de uma altura de três andares e morreu na hora. A família foi avisada, a gente não sabia como contar pra minha mãe.

Ao ver a colega de trabalho chorando muito ao vivo, Tati Machado e Ana Furtado desejaram muita força para ela que acabou ficando ainda mais emocionada com a situação.

- É difícil, porque não passa nunca. Não vai passar! A gente lembra e, como eu tive que citar, mexe com o nosso coração. Mas tem que celebrar os momentos maravilhosos que a gente teve com as pessoas.