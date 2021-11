Devido obras, CPTM altera circulação de trens da Linha 10 - Turquesa no domingo

Matheus Silva Moreira



06/11/2021 | 11:10



Os trens da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que ligam o Grande ABC à Capital, sofrerão alteração entre as 14h e 19h de amanhã.

Conforme informações da CPTM, os trens que circulam em direção de Rio Grande da Serra não irão parar na Estação Utinga, em Santo André, por conta de obras de substituição e fixação de novos trilhos e dormentes no trecho. As intervenções também preveem aplicação de solda, revisão de fixações, limpeza de faixa e socaria manual de via.

Desta forma, será necessário que o passageiro realize a chamada “viagem negativa”: quem embarca em Utinga no sentido Rio Grande da Serra deve primeiro embarcar na direção oposta (sentido Jundiaí, do Serviço 710), desembarcar em São Caetano e prosseguir com destino a Rio Grande da Serra. Os passageiros que viajam sentido Rio Grande da Serra e querem desembarcar em Utinga deverão desembarcar em Prefeito Saladino e retornar.

A companhia lembra ainda que aos domingos e feriados todas as linhas da CPTM operam com intervalos médios de até 35 minutos entre os trens para realização de obras de manutenção e modernização.