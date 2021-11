Sheila Mello fala sobre relação com o ex-marido: O Xuxa é maravilhoso como pai, como ser humano!

06/11/2021 | 10:10



Caso você não saiba, Sheila Mello já teve um casamento anteriormente com Fernando Scherer, o Xuxa da natação e deste relacionamento eles tiveram Brenda. A ex- É o Tchan foi recentemente até as suas redes sociais e acabou comentou sobre a sua relação com o ex-marido, o desejo de ter mais filhos e relembrou até a época em que era dançarina.

Para os mais novinhos, Sheila Mello assumiu o posto de loira do É o Tchan logo após a saída de Carla Perez, que já era um ícone na banda, e ela contou o motivo de não ser tão ligada a antecessora e relembrou o seu auge como dançarina.

- Não tivemos muito contato. Quando entrei para o grupo, ela já havia saído, inclusive, do escritório. Nos encontrávamos apenas nos programas. Às vezes, eu fazia a mala para quatro meses, mas eu tinha apenas 20 aninhos e tudo eram flores.

Questionada sobre o seu ex-marido, Sheila Mello revelou que se dá muito bem com o Xuxa e ela respondeu se ficava tranquila quando Brenda tem que passar uma temporada na casa do papai.

- Sim. O Xuxa é maravilhoso como pai, como ser humano. Presente e amoroso. Fico na paz.

Atualmente, a dançarina está namorando o ex-jogador de tênis João Souza e ela contou para os fãs que tem as vezes vontade de ter mais filhos, mas que nada é tão simples assim.