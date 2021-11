Maraisa pede força em publicação após a morte de Marília Mendonça

06/11/2021 | 10:10



Como você viu, a morte de Marília Mendonça na última sexta-feira, dia 5 pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, os seus amigos mais próximos como é o caso da dupla Maiara e Maraísa que tinham acabado de soltar um novo projeto com a sertaneja.

Anteriormente, Maraisa publicou em sua conta oficial do Instagram um comunicado padrão que a equipe de Marília Mendonça também soltou em suas redes para noticiar a morte da cantora e das outras pessoas que estavam dentro do avião.

Já no Twitter, a cantora mostrou que estava bem abalada com a morte da amiga e fez dois tweet sendo que um ela postou até uma foto de um anel com o desenho do símbolo do infinito.

Senhor, dai-me força porque sei que esse é o desejo da minha irmã. Senhor me sustente para que eu seja fortaleza aos que necessitam de mim.