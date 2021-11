EUA/Yellen: aprovação do pacote de infraestrutura assegura força da economia

06/11/2021 | 09:15



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou em comunicado que o pacote de investimentos de cerca de US$ 1 trilhão, aprovado no fim da noite de ontem pela Câmara dos Representantes, vai assegurar que a economia americana seguirá forte daqui a décadas.

"A força da economia de um país depende da força de sua infraestrutura e, com a votação, garantimos que a economia americana permanecerá forte nas próximas décadas", afirmou Yellen, para quem o pacote fará com que a economia cresça ao mesmo tempo em que a torna mais "resiliente e sustentável".

A secretária ainda destacou que a ideia de elevar os gastos com infraestrutura tem sido uma ambição de formuladores de política há muito tempo, e sua aprovação representa uma "conquista enorme" para os EUA.