05/11/2021 | 23:59



O setor automotivo, desde o início da pandemia, tem pisado mais no freio que no acelerador. A Covid-19 impactou sobremaneira as montadoras e a cadeia de fornecedores. A falta de suprimentos, principalmente os chamados semicondutores, tornou-se responsável pela paralisação das linhas de montagem de várias marcas, gerando redução na fabricação e também na comercialização. Tanto que o último mês foi o pior outubro em cinco anos no volume de vendas.



Em meio a este cenário nebuloso, ontem a Volkswagen emitiu um sinal de esperança. Anunciou investimento de R$ 7 bilhões nas unidades da América Latina. Dinheiro que chegará até 2026 e que será usado no desenvolvimento de uma família de veículos compactos, que será iniciada pelo Polo Track.



Além disso, a multinacional de origem alemã planeja direcionar recursos para a digitalização e descarbonização para diminuir a emissão de poluentes gerados por seus carros. Inclusive com a criação de um centro mundial de biocombustíveis no Brasil.



Sem dúvida são boas notícias. Entretanto, carecem de mais detalhamentos. O CEO da empresa para a América Latina, Pablo Di Si, não relatou como será a distribuição do montante entre as unidades da empresa. A única coisa que se sabe é que o primeiro modelo do novo pacote será fabricado em Taubaté.



A planta da Via Anchieta, em São Bernardo, é um dos pilares da marca no Brasil. E também é importante demais para o Grande ABC. Hoje a fábrica está atuando em turno único, já que 1.500 funcionários tiveram os contratos suspensos no dia 1º de novembro por causa da falta de peças.



A torcida é para que uma boa parte deste recurso seja direcionada para a região. E que este anúncio feito pela Volks seja um indicativo de que as tristes imagens que o coronavírus causou em todas as áreas comecem a ser enxergadas pelo retrovisor. A economia precisa disso.