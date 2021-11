Cesinha alerta para calor de Ribeirão Preto

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/11/2021 | 00:01



O São Bernardo FC tem pela frente amanhã pela manhã o primeiro capítulo da final da Copa Paulista. A partir das 11h, o Tigre vai a campo para encarar o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E um ex-rival do Pantera estará em campo com a camisa aurinegra, preparado para se reencontrar com a cidade do Interior, onde morou por três temporadas quando defendia justamente o rival botafoguense, caso do volante Cesinha.

Aliás, é justamente por conhecer a cidade que o jogador chamou atenção para o calor que deverá estar no momento do apito inicial – a previsão é de 32ºC. “Joguei por três anos no Comercial e Ribeirão Preto é uma cidade quente, sei como é difícil jogar naquele calor, mas estaremos bem preparados para conquistar bom resultado, trazer a decisão para São Bernardo e conquistar o título”, afirmou o jogador.

Cesinha ainda celebrou o fato de a equipe ter alcançado vaga na Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro com ajuda involuntária do adversário. “O primeiro objetivo foi alcançado, que era a Série D, devido ao Botafogo chegar à final, mas a gente também quer conquistar o título e estamos focados e preparados para isso”, disse.

O jogador disputou a Série A-2 pelo Rio Claro, integrou a seleção do campeonato e despertou interesse do São Bernardo FC. Com dois gols na campanha do Tigre nesta Copa Paulista, atuando como titular desde o primeiro jogo. O volante, inclusive, afirmou estar completamente adaptado ao clube. “Desde o começo com o professor (Ricardo) Catalá e agora com o (Márcio) Zanardi, estou me sentindo muito bem. Ambos me deram liberdade, então estou me sentindo muito feliz, como todo o grupo, então a gente já conquistou o principal objetivo e agora vamos fechar com chave de ouro, conquistando o título”, finalizou.