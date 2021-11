Colégio de Mauá é campeão brasileiro escolar de vôlei

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/11/2021 | 00:01



Depois de chegar ao topo no Estado e levantar o título do Jeesp (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), o Colégio Leonardo da Vinci, de Mauá, conquistou o Brasil. Na noite de quinta-feira, a equipe comandada pelo técnico e coordenador Osvaldo Begliomini – representando São Paulo – conquistou o título da Série Ouro do JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), disputados na Arena Olímpica, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O grande final foi contra o representante de Santa Catarina, EM Erwin Prade/Timbó, e os mauaenses não deram chance, vencendo por 3 sets a 0.

“Está todo mundo aqui extremamente emocionado, curtindo essa grande vitória. Estamos buscando esse título há mais de 16 anos, tanto na categoria mirim quanto infantil. Batemos na trave várias vezes e este ano deu tudo certo. Conseguimos o título de maneira invicta”, celebrou Osvaldo Begliomini, ainda em solo fluminense e ligeiramente rouco de tanto gritar à beira da quadra com os meninos – e, posteriormente, celebrar.

A invencibilidade da campanha mauaense começou na fase regional, contra equipes do Grande ABC, se estendeu para a etapa estadual e, por fim, durante o Nacional. No Rio de Janeiro, o time da região passou primeiramente por Pernambuco e Sergipe (ambos por 2 a 0), avançando à Primeira Divisão Série Ouro. Na sequência, no mata-mata, eliminou Rio Grande do Sul (2 a 1), Mato Grosso (2 a 1) e, na final, triunfou sobre Santa Catarina (3 a 0).

O treinador destacou as dificuldades que a equipe enfrentou durante o torneio e a evolução que os meninos apresentaram. “Pegamos Rio Grande do Sul no mata-mata, time extremamente tradicional, e foi a primeira vez que perdemos um set, mas o time teve maturidade para virar. Fomos para a semifinal, pegamos outra equipe em ascensão, do Mato Grosso, e conseguimos ganhar por 2 a 1. E, por último, fizemos a grande final com Santa Catarina, equipe tradicional, com muitos pódios. Estudamos bastante o time deles, fizemos jogo bom e ganhamos por 3 a 0, sendo campeões brasileiros pela primeira vez na Série Ouro”, exaltou. “Há 16 anos que temos essa parceria e disputamos os Jogos Escolares pelo Colégio Leonardo da Vinci, e foi a primeira vez que fomos campeões da Ouro. Já fomos campeões da Prata, duas vezes vice da Ouro e inúmeras vezes bronze. Então estão todos aqui celebrando bastante”, finalizou Osvaldo.

O secretário de Esporte, Lazer e Cultura de Mauá, José Luiz Ferrarezi, parabenizou a conquista da equipe da cidade e exaltou o sucesso do projeto. “É uma parceria vitoriosa, importantíssima para a cidade, porque nós, o Vôlei Mauá e o Colégio Leonardo da Vinci temos projeto de formação de atletas e o resultado está aí. É projeto exitoso, referência no Estado, porque foi campeão, agora é também campeão brasileiro. Reflexo do que a gente acredita: investir em esporte tem resultado de conquistas como em formação de homens e mulheres, cidadãos e cidadãs. É extremamente importante, é o esporte cumprindo seu papel na cidade. Parabéns a todos. Significa que estamos no caminho certo”, exaltou.