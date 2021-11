Santo André inaugura novo espaço com conceito de Escola Parque

Arthur Gandini

Especial para o Diário



05/11/2021 | 21:44



A Prefeitura de Santo André inaugurou na noite desta sexta-feira (05) um novo espaço público com o conceito de Escola Parque, que agrega diversos equipamentos municipais de educação e lazer. A unidade foi aberta no bairro Jardim Guarará. Há Escolas Parque também no município nos bairros Cata Preta, Parque Erasmo Assunção e Jardim Santo Alberto.

O local, que tem uma das entradas na Rua Saracanta, é composto por um parque linear. Concentra a Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) do bairro, a creche Professor Jorge Guimarães, três quadras para prática de esportes, um playground para crianças, um espaço pet e o campo de futebol do Aclimação Esporte Clube, que foi reformado e recebeu gramado sintético.

O prefeito Paulo Serra afirmou ao Diário que a administração tem investido na utilização desse tipo de gramado nos campos de futebol da cidade para que possam ser utilizados como espaço de lazer sem que haja o risco de danificar o solo, como ocorre com a grama natural. "Pode ser para outros eventos, não apenas esportivos. É um uso mais amplo", defendeu.

Segundo a Prefeitura, o valor total investido pela Prefeitura na Escola Parque foi de R$ 3,14 milhões. A construção e reforma do espaço envolveu a pavimentação dos locais de passeio, pisos, iluminação, o muro de fechamento da área, guias e sarjetas. Um estacionamento ainda foi construído em parceria com a Leões do Vale, escola de samba do Aclimação Esporte Clube. O próximo bairro da cidade que está previsto para ser inaugurado uma Escola Parque é o Vila Palmares.