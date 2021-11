Papai Noel é atração nos shoppings do Grande ABC

Da Redação



05/11/2021 | 20:10



O Papai Noel será atração principal em dois shoppings do Grande ABC a partir deste sábado (6). O Shopping ABC, em Santo André, e o Praça da Moça, em Diadema, já escalaram o bom velhiho com o intuito de atrair as crianças e dar início a programação natalina. No Atrium Shopping, também em Santo André, o Papai Noel estará presente para fotos a partir do dia 13.



No Shopping ABC a aposta é em decoração com o tema Natal Cartoon Network. Com cada detalhe pensado para trazer novamente toda a magia e tradição natalina, o empreendimento surpreende com muita diversão nas atrações interativas nas Praças de Eventos do Piso PB/Térreo e P1, além do encontro com os personagens preferidos da garotada e a figura mais importante da festa, o Papai Noel. Até 24 de dezembro, o encanto do Natal está presente pelos corredores do centro comercial. Entre os destaques, chama a atenção a árvore de seis metros de altura decorada com o personagem de pelúcia Jake, o famoso cão da Hora da Aventura, se enrolando de cima a baixo, além do festão, bolinhas e rostos dos personagens de Cartoon Network.



No Shopping Praça da Moça, em Diadema, quem passar pelo local pode conferir todos os detalhes e se encantar com a decoração do Mundo Bita. Com mais de 500 mil lâmpadas de Natal, o empreendimento aposta em decoração cheia de tradição e conta com a presença do Papai Noel para deixar a festa ainda mais especial. Do lado de fora é possível avistar o arco iluminado na Rua Manoel da Nóbrega e o túnel de luz na passarela. A entrada da Rua Graciosa também recebe os visitantes cheia de luzes natalinas. Outros dois destaques luminosos encantam ainda mais: o balão cenográfico de mais de cinco metros de altura, espaço ‘instagramável’ no Play do Praça, e o presépio feito em parceria com Maurici Caruso, artista da cidade.



O Atrium Shopping, em Santo André, também já entrou no clima natalino. A partir do dia 13 os visitantes são presenteados com grandiosa decoração. A Vila do Noel, localizada no Piso 2 ao lado da Praça de Alimentação, apresenta rica cenografia com direito a casinhas de duendes e ursinhos que se movimentam e encantam o público de todas as idades. Um túnel de luzes conduz os visitantes pelo trajeto, local ideal para quem gosta de um cenário ‘instagramável’. Neste ano, já vacinado, o bom velhinho está de volta! Seguindo todos os protocolos de segurança, o Papai Noel recebe os pequenos de segunda a sábado, das 14h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h.