Espero que a covid não mate o Adélio, diz Bolsonaro aos risos

05/11/2021 | 20:14



O presidente Jair Bolsonaro voltou a comemorar a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) de derrubar restrições que impediam a continuidade das investigações sobre Adélio Bispo, autor da facada sofrida pelo chefe do Executivo quando candidato, em setembro de 2018. "Espero que a covid não mate o Adélio", afirmou, aos risos, em evento na cidade de Ponta Grossa.

Com a decisão, o TRF-1 abre caminho de uma frente de apuração que visa concluir se o autor da facada agiu sozinho ou a mando de alguém. No entanto, a hipótese de um mandante por trás do atentado foi encerrada em maio do ano passado pelo delegado federal Rodrigo Morais. Ele concluiu que Adélio agiu sozinho e por motivos pessoais.

Bolsonaro ainda utilizou o evento para atacar a ex-presidente Dilma Rousseff. "O bicho é ruim mesmo. Sogra é santa perto dela".