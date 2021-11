Santo André está entre as 19 cidades brasileiras aptas a receber a tecnologia 5G

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/11/2021 | 19:48



Santo André está entre as 19 cidades do país preparadas para receber a tecnologia 5G e é um dos dois municípios que estão aptos na região do Grande ABC. A nova geração de internet móvel começou a ser definida nesta semana com a realização do leilão do 5G, iniciado na quinta-feira (4) e finalizado nesta sexta (5).

“Temos apostado muito na tecnologia e na inovação como sendo um dos caminhos para o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Por isso, fizemos a atualização das leis para incentivar a implantação de infraestrutura de telecomunicações em Santo André em dezembro de 2019, e passamos a disponibilizar licenciamento 100% digital de infraestrutura de telecomunicações, por meio da plataforma Acto”, destacou o prefeito Paulo Serra.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, a proximidade com as maiores empresas de telecomunicações foi fundamental para criar uma legislação que se tornou referência em todo país. “Os bons frutos não poderiam ser diferentes. Este modelo favorece a cidade a viabilizar uma estrutura para receber os bilhões de investimentos no setor de telecomunicações, como 5G, IoT, Data Cloud e outros tantos”, disse Banzato. A chegada do 5G permitirá tornar ainda melhores os serviços inteligentes já oferecidos e outros, considerando novas aplicações em telemedicina, gestão de tráfego, segurança, entre outros, conforme estejam disponíveis e suficientemente maduras novas aplicações desenvolvidas para a plataforma 5G.

Outra ação da cidade relacionada a tecnologia é o programa “Conecticidade”, iniciativa que vem atuando para que o município seja um laboratório aberto de soluções para cidades inteligentes, em parceria com universidades, startups e empresas inovadoras. Nesta perspectiva, inclusive, o Parque Tecnológico de Santo André, por meio do Hub de Inovação, estimula esse atores no desenvolvimento de soluções tecnológicas e inovadoras para desafios tecnológicos industriais.

A cidade faz parte do top 10 nacional no ranking das “Cidades Amigas da Internet”, ocupando atualmente a sétima colocação. O levantamento é uma realização da empresa de consultoria em telecomunicações Teleco, juntamente com a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel) e a Conexis Brasil Digital. No último levantamento, Santo André ocupava a 16 posição.

Esta é a 6ª edição do Ranking Cidades Amigas da Internet, que tem como objetivo identificar, dentre os 100 maiores municípios brasileiros, aqueles que mais estimulam a oferta de serviços de telecomunicações no Brasil, por meio da elaboração de políticas e ações públicas que incentivem e facilitem a instalação de infraestrutura necessária à expansão destes serviços. Para a composição do ranking são avaliadas as restrições, burocracia, prazo e onerosidade para a implantação de Estações Rádio Base (ERBs) e Redes (Subterrâneas ou aéreas).