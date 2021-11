Marília Mendonça morre em acidente de avião em Minas Gerais

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/11/2021



A cantora e compositora Marília Medonça morreu na tarde desta sexta-feira (5), por volta das 15h30, em um acidente de avião na cachoeira na Serra da Piedade, próximo ao município de Caratinga, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte.

Em nota, O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte da cantora e demais cinco passageiros. "O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais", informa a nota.

A assesoria da cantora também emitiu uma nota de pesar. "Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento", declara o posicionamento.

O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.

A artista tinha um show marcado em Caratinga na noite desta sexta. Duas horas antes, Marília postou um vídeo em suas redes sociais no qual aparece a caminho da aeronave e já dentro do avião.

