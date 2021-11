Nanda Costa mostra amamentação das gêmeas: 'de 3h em 3h'

05/11/2021 | 16:26



Nanda Costa compartilhou uma foto do momento da amamentação das gêmeas Kim e Tiê nesta quinta-feira, 4. Suas filhas com Lan Lanh nasceram no dia 19 de outubro.

A atriz aparece amamentando as duas bebês ao mesmo tempo. Na legenda da publicação, ela escreveu: "De 3h em 3h. Bom dia, comunidade".

Além disso, a atriz brincou com a forma que a mão de Kim está na foto: "18 dias de vida e Kim já sabe mandar Hang loose". Nos comentários do post, diversos fãs e amigos elogiaram a família.

"Meu Deus que coisa linda!", disse Giovanna Ewbank. "Quando amor nessa foto", escreveu Fabiana Karla. "Que momento", comentou Tatá Werneck.

Nanda e Lan publicaram a primeira foto com as filhas nesta quarta-feira, 3: "Kim e Tiê chegaram revolucionando. As mães tão on e explodindo de amor. Eis aqui nossa primeira selfie em família".