Compromissos no leilão do 5G somam R$ 47,8 bilhões

05/11/2021 | 15:35



O valor de compromissos originais dos lotes arrematados no leilão do 5G fechou em R$ 47,8 bilhões, dentro das faixas 700 MHz, 3,5 GHz, 2,3 GHz e 26 GHz. A soma é maior que o valor econômico final do certame, de R$ 46,79 bilhões, em razão de impostos que se sobrepõem.

Na faixa de 700 MHz, foi arrecadado R$ 1,4 bilhão com outorga, R$ 2,8 bilhões em compromissos, com ágio de 806% em relação ao preço mínimo. O lote foi arrematado pela Winity II, entrante no mercado.

Em relação a faixa de 3,5 GHz, com abrangência nacional (100 MHz), saíram vitoriosas as teles Claro, Vivo e TIM, já consolidadas no setor. O valor total de outorga oferecido foi de R$ 1,35 bilhão, com R$ 25,5 bilhões em compromissos, e ágio de 12% em relação ao preço mínimo.

Na mesma faixa, mas com abrangência regional (80 MHz), o saldo de outorga R$ 1,9 bilhão, com R$ 7,5 bilhões em compromissos, e ágio de 5.682% sobre o preço mínimo. Nesse caso, arremataram lotes as empresas Sercomtel, Brisanet, Consórcio 5G Sul, Cloud2U e Algar Telecom.

Já na faixa de 2,3 GHz (50 MHz), a outorga total somou R$ 1,5 bilhão, com R$ 5,9 bilhões em compromissos, e ágio de 267% em relação ao preço mínimo. Saíram vencedoras a Claro, a Brisanet e a Telefônica Brasil (Vivo). Na mesma faixa, mas com bloco de 40 MHz, a outorga conquistada ficou em R$ 891 milhões, com R$ 3,4 bilhões em compromissos, e ágio de 274%. As empresas Telefônica, TIM e Algar Telecom levaram os lotes.

Na última faixa leiloada, de 26 GHz, com abrangência nacional, a outorga final somou R$ 291 milhões, e ágio de 0,2%. Saíram vencedoras a Claro, a Vivo e a TIM. Ainda nesta faixa, mas em blocos regionais, a outorga total ficou em R$ 61 milhões, e ágio de 14% em relação ao preço mínimo. TIM, Algar, Fly Link e Neko foram as responsáveis por arrematar os lotes. No total da faixa de 26 GHz, os compromissos ficaram em R$ 2,68 bilhões.

Os compromissos finais poderão ser maiores. Isso porque, do ágio de R$ 5 bilhões nas outorgas, ainda será decidido o que irá para os cofres do Tesouro e o que será convertido para esse fim.

Entre os compromissos, está o atendimento de todas as sedes municipais com a tecnologia 5G. Dentro disso, 1.174 municípios com mais de 30 mil habitantes terão pelo menos três prestadoras. Já os outros 4.396 municípios com menos de 30 mil habitantes contarão com pelo menos uma prestadora.

Segundo a Anatel, 391 sedes municipais e 7.430 localidades serão atendidas com 4G ou tecnologia superior. Também estão entre os compromissos o oferecimento de 4G em 1.185 trechos de rodovias, totalizando 31 mil quilômetros, além da injeção de R$ 3,2 bilhões para promoção de conectividade nas escolas.