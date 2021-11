Ana Paula Renault é demitida do SBT; saiba mais!

05/11/2021 | 15:11



Ana Paula Renault é conhecida desde sua época de BBB por ter um temperamento forte e se envolver em confusões, e mesmo com o passar do tempo, parece que isso não mudou.

Segundo o Metrópoles, a ex-integrante do Fofocalizando armou um barraco nos bastidores do programa do Silvio Santos. A equipe do Fofocalizando iria participar de um quadro no programa, mas Ana Paula, por ter passado mal no dia, não participaria. A equipe avisou a comentarista que ela havia sido dispensada das gravações por estar doente, mas ela não gostou nada da situação e teria começado uma gritaria dizendo que já estava melhor e em certo ponto teria dito que nunca mais pisaria no SBT.

Após o ocorrido, nesta sexta-feira, dia 5, o SBT divulgou uma nota oficial dizendo que não irá renovar o contrato com Ana Paula.

Apesar das informações da confusão, a nota diz que a relação da jornalista com as equipes da emissora sempre foi excelente e que as informações de que ela teria provocado confusões nos bastidores não procedem.

Confira a nota completa:

São Paulo, 05 de novembro de 2021 - A Assessoria de Comunicação informa que Ana Paula Renault, em comum acordo com o SBT, decidiu não renovar o seu contrato. A jornalista se despede da emissora após um ano e meio de uma trajetória conjunta, marcada por uma parceira de muito respeito e sucesso entre as partes.

O SBT esclarece ainda que não procedem as informações publicadas por alguns sites, de que Ana Paula teria provocado uma série de confusões nos bastidores da emissora. O canal reitera que a relação da apresentadora com o departamento comercial, com as equipes de maquiagem, de figurino, e com os colegas de palco, sempre foi excelente. Profissional multitalentosa, Ana Paula Renault decidiu seguir para outros rumos profissionais a partir desta data, mas deixa as portas abertas para retornar ao canal no futuro.

A diretoria, os integrantes do programa Fofocalizando e todos os colegas do SBT, agradecem a contribuição e a dedicação de Ana Paula Renault durante todo o tempo em que ela esteve na emissora e desejam muito sucesso e sorte em seus novos projetos.