'Wicked' terá filme e será protagonizado por Ariana Grande e Cynthia Erivo

05/11/2021 | 14:43



Wicked, o musical da Broadway, vai ganhar uma adaptação cinematográfica. A informação foi anunciada na quinta-feira, 4, nas redes sociais das protagonistas: Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Ariana irá interpretar a personagem Glinda, a Bruxa Boa do Sul. Já Cynthia viverá a Elphaba, a Bruxa Malvada do Oeste.

Ainda sem título oficial, o longa será dirigido por Jon M. Chu e começará a ser gravado em 2022.

"Querida Cynthia, a palavra honrada não é capaz de descrever o que sinto. Mal posso esperar para te abraçar. Te vejo em Oz", escreveu Ariana Grande num cartão enviado à Cynthia Erivo.

No Twitter, a Universal, que produzirá o filme do musical, resgatou uma publicação de 2011 na qual Ariana Grande afirma ter o sonho de, um dia, interpretar Glinda.

Wicked conta a história do mundo de Oz até a chegada de Dorothy. Em sua exibição original na Broadway, Idina Menzel e Kristin Chenoweth viveram as inimigas Elphaba, que se tornaria a Bruxa Má do Oeste, e Glinda, a Bruxa Boa.

Essa não é a primeira vez que Ariana Grande entra em contato com o mundo mágico de Oz. Em 2018, quando o musical completou 15 anos, a cantora se apresentou num especial exibido na TV norte-americana. Na ocasião, ela cantou a faixa The Wizard And I, performada originalmente por Elphalba (personagem que será vivida por Cynthia).