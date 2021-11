Thales Bretas relembra Paulo Gustavo seis meses após sua morte: Ainda não consegui processar sua falta

05/11/2021 | 14:11



Na última quinta-feira, dia 4, completaram-se seis meses desde a morte do ator Paulo Gustavo, que não resistiu às complicações da Covid-19. Seu viúvo, o médico Thales Bretas, não deixou a ocasião passar em branco e fez uma homenagem ao pai de seus filhos através do Instagram.

Na rede social, Thales compartilhou uma foto dançando ao lado de Paulo e, na legenda, comentou sobre o bem que o humorista fez em sua vida e sobre os planos que eles tinham juntos:

Um casamento que nem eu imaginava que teria, uma parceria para além da vida! Eu imaginava que iríamos dançar velhinhos juntos, comemorar muitas bodas, mas agora vejo você eternizado para sempre em mim e na minha vida. Com todas as transformações que promoveu, todo amor que trouxe, os filhos, os amigos, a vida?

Em seguida, ele lamentou a morte do marido e ressaltou que seguirá honrando sua memória:

Seis meses se foram desde sua partida, e ainda não consegui processar sua falta, vou digerindo aos poucos. Estarei sempre te homenageando nas minhas atitudes, no cuidado com nossa família e na devoção que terei eternamente com a pessoa mais especial que cruzou meu caminho! Muito muito obrigado, saudades? Te amo!