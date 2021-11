Clara Maria encanta a internet em vídeo com Tatá Werneck: - Mamãe é comediante

05/11/2021 | 14:10



Tatá Werneck encantou a internet ao publicar um vídeo junto com Clara Maria, fruto do relacionamento com Rafael Vitti! Mãe e filha apareceram em momento descontraído nesta sexta-feira, dia 5, até que a pequena surpreendeu a humorista e afirmou:

- Mamãe é comediante!

Tatá, então, se derreteu:

- Ai, meu Deus, eu te amo!

Na legenda, a artista escreveu:

Filha descobrir a profissão da mãe. Olheiras, descabelada, sem desodorante.

A publicação repercutiu na web e recebeu uma série de elogios dos internautas, como é possível ver abaixo:

Ela está tão grande, afirmou Maisa Silva.

Não dá, comentou Giovanna Lancelotti.

Ah, meu Deus, que coisa mais preciosa, escreveu Bia Arantes.