Kanye West afirma que Kim Kardashian ainda é sua esposa: - Não saiu papelada nenhuma

05/11/2021 | 14:10



Kanye West revelou, segundo informações do jornal britânico Daily Mail, que Kim Kardashian ainda está casada com ele, no papel, e que o processo do divórcio ainda não teve um desfecho - os dois estão separados desde o fim de 2020.

- Ela ainda é a minha esposa. Ainda não saiu papelada nenhuma, afirmou o rapper em participação no podcast The Gold Digger.

Lembrando que a fala de West veio à público após rumores de que Kim esteja vivendo um affair com o comediante Peter Davidson está crescendo - nem Davidson e nem Kardashian se pronunciaram a respeito dos boatos.