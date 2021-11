São Bernardo antecipa vacinação contra a Covid-19 para quem vai viajar ao exterior

Da Redação



05/11/2021 | 13:48



A Prefeitura de São Bernardo iniciou, nesta semana, a vacinação da população que precisa complementar o esquema vacinal contra a Covid-19 para realizar viagens ao exterior. A aplicação das doses para este público será concentrada na sede da Vigilância Epidemiológica, localizada na Rua Pietro Franchini, 47, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 15h, sem necessidade de agendamento prévio. Para receber a imunização, o munícipe deve apresentar comprovante de viagem (passagem ou voucher).

A medida municipal segue orientações do Ministério da Saúde e estabelece redução do intervalo mínimo entre a aplicação da primeira e segunda dose do imunizante contra o Coronavírus. No caso da vacina da Pfizer, o período passa a ser de 21 dias e, para Astrazeneca, de 28 dias. Já aquelas pessoas imunizadas com duas doses de Coronavac, e que têm viagem agendada para países que não autorizam esse imunizante, poderão tomar uma terceira dose da vacina, com imunizante aceito pelo país de destino – neste caso, deve ser respeitado intervalo de 28 dias entre a segunda e terceira dose.

“Com o avanço das campanhas de vacinação contra o Coronavírus em todo o mundo, observamos a reabertura das fronteiras e a retomada das viagens internacionais, que também representam, além de incremento ao turismo, mais um estímulo à economia. Aqui em São Bernardo, 100% da população adulta já está protegida com pelo menos a primeira dose e 82% com a segunda dose. Vacinamos 92% dos jovens acima de 12 anos com pelo menos um imunizante e estamos avançando com a aplicação da dose de reforço nos idosos, conforme o Plano Estadual de Imunização. A vacinação vem se mostrando fundamental para o combate à pandemia”, ressalta o prefeito Orlando Morando (PSDB).

O Secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo Reple Sobrinho observa que a decisão de autorizar o complemento vacinal da população brasileira que precisa realizar viagens internacionais segue as orientações do Ministério da Saúde no sentido de resolver o problema daquelas pessoas que mesmo completamente vacinadas no Brasil ainda enfrentam limitações de acesso ao país de destino ou são submetidas ao cumprimento de regras de quarentena. “Temos capacidade de vacinar tanto os grupos elencados pelo Plano Estadual de Imunização (PEI) quanto esses novos grupos de viajantes, à medida que as vacinas forem sendo ofertadas pelos governos Estadual e Federal em quantidade suficiente”, salienta.