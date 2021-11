Testamos: Sound Bar LG SP9A agrada por qualidade de áudio e facilidade de uso

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



05/11/2021 | 13:48



O negócio é já começar esse review falando o preço da Sound Bar LG SP9A porque esse é o maior impeditivo para adquiri-la: R$ 3.799. Como cada um sabe o que faz com seu dinheiro e como, provavelmente, você vive em um Brasil de Bolsonaro e de Paulo Guedes, difícil cravar algo em relação a economia.

Entretanto para quem procura um equipamento para dar uma “revitalizada” no som da TV, provavelmente a Sound Bar LG SP9A é das melhores opções do mercado brasileiro. Isso porque ela alia instalação e uso facilitados, bons recursos e potência sonora.

O kit da caixa da LG é composto pela sound bar em si, por um subwoofer, controle remoto, cabo de áudio óptico e mais umas traquitanas aleatórias (manual, suporte para fixação). A instalação do conjunto é bem simples – e ela já agrada por isso.

Liga-se a Sound Bar LG SP9A e o subwoofer na tomada (e ambos se conectam automaticamente, sem a necessidade de cabos). Conecta-se a barra de som ao televisor (há a opção por HDMI) por meio do cabo óptico. Configura-se o televisor para que a saída de som seja o gadget da LG e pronto.

Daí, é só usar. O modelo oferece diferentes opções de sonorização (modo cinema, modo noturno), que podem ser escolhidas de acordo com o gosto do usuário ou com o que está sendo televisionado. Entretanto, um dos pontos altos da Sound Bar LG SP9A é a configuração de inteligência artificial, que alterna os modos automaticamente, de acordo com o que ela acha que cabe. Funciona muito bem.

Ainda em termos de áudio, o modelo conta com um sistema chamado Meridian Horizon. A Sound Bar LG SP9A oferece tecnologia de upmixing, que fornece áudio multicanal envolvente de conteúdo estéreo de dois canais, independentemente da posição de escuta ou localização. Isso melhora o palco sonoro de toda a apresentação, aumentando a área de “ponto ideal” e a estabilidade da imagem central. Em resumo: oferece sensação geral de imersão para cada ouvinte.

Para operar o modelo da LG, o modo mais prático é mesmo o controle remoto, que tem poucos botões e é bem intuitivo (volume, equalizador, modos de áudio). Entretanto, a Sound Bar LG SP9A é compatível com Chromecast, Alexa e tem um app próprio da fabricante que quebra um bom galho.

Sound Bar LG SP9A Caixas: 5.1.2 Canais

Tipos de Caixas: Subwoofwer Wireless

Caixa Traseira: Wireless

Conexões: HDMI 2.1 In / Out, ÓpticoIn, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB, Dolby Vision, HDR10

Compatibilidade: LPCM, Dolby Atmos, Dolby Truehd, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X

DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Digital Surround, AAC / AAC+, FLAC –C4A (USB), OGG –C4A (USB), WAV-C4A (USB), MP3-C4A (USB), WMA-C4A (USB), AAC-C4A (USB)

Outros Recursos: Alexa, Google, AirPlay2, Chromecast, Google Multi Zone, Hi-Res Áudio de Alta Resolução, AI Room Calibration, AI SoundPro 2, Bluetooth Connect

EAN: 7893299916649

Cor: Preto

Potência de Áudio Total: 520W RMS

Consumo de Energia da Barra: 70W

Consumo do Subwoofer: 38W

Garantia: 12 meses

Dimensões da Barra (AxLxP): 57x1220x145 mm

Dimensões do Subwoofer (AxLxP): 390x221x313 mm

Peso da Barra: 6,4 kg

Peso do Subwoofer: 7,8 kg

Peso do Produto com Embalagem: 21,07 kg

Itens Inclusos: SoundBar, Suporte de Parede, Controle Remoto, Cabo Óptico, Pilhas, Garantia e

Manual de Instruções

Preço: R$ 3.799

Pontos positivos: facilidade de uso, qualidade de áudio, inteligência artificial

Pontos negativos: preço, peso e dimensões

O modelo tem suporte a wi-fi, bluetooth, USB, a já citada HDMI. O controle é embutido na barra é bem simples, mas também funciona bem para tarefas como ligar, desligar, avançar.

Entre os pontos negativos (além do preço, já citado), peso e dimensões se destacam. Tudo bem que você não vai (em tese, pelo menos), ficar andando com a Sound Bar LG SP9A para cima e para baixo e nem deve animar uma roda de amigos na praia. Mas poderia ser um pouco mais fácil de mover.

O mesmo se aplica às dimensões. É necessário um bom espaço na sala para acondicioná-la.

Abaixo, veja a Sound Bar LG SP9A em detalhes e alguns vídeos promocionais do produto.