10 mil pessoas ainda não retornaram para a segunda dose em Ribeirão Pires

05/11/2021



O prefeito de Ribeirão Pires, Clovis Volpi (PL), anuniou em live que mais de 10 mil pessoas ainda não concluíram o esquema vacinal contra a Covid-19 na cidade. Quase metade disso, 4.334, são jovens entre 12 e 17 anos.

O chefe do executivo alertou que a Secretaria de Saúde vai segurar as doses das vacinas até o próximo dia 18. Posteriormente, os imunizantes serão remanejados para outros municípios que precisarem. “Caso a nossa população não atenda esse chamado, as doses seguirão outros destinos e serão devolvidas para evitar que o prazo de validade expire", explicou.

A vacinação em Ribeirão Pires ocorre de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as Unidades Básicas de Saúde e da Família. Excepcionalmente neste sábado, dia 6, a UBS Central estará aberta para vacinação dos munícipes.