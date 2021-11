7 criptomoedas de games para você investir agora

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/11/2021 | 13:18



As criptomoedas de games valorizaram substancialmente nos últimos meses, chamando a atenção dos brasileiros. Prova disso é que a AXS, do game Axie Infinity, obteve crescimento acima de 12.000% em seu valor somente neste ano, de acordo com a corretora Binance. Para ajudar quem deseja entrar nesse universo, o banco digital BlueBenx separou sete títulos que possuem potencial de ganhos. Confira!

Axie Infinity foi lançado em novembro de 2020. Consiste em um jogo de negociação e batalhas baseado na rede blockchain, operado de forma parcial pelos próprios usuários. É inspirado em games como Pokémon e a criptomoeda AXS permite que os jogadores criem, lutem e troquem as criaturas. Um dos diferenciais do ativo é que ele segue o conceito play-to-earn (em português jogue e ganhe).

Criado em abril de 2021, o Alien Worlds também é um token para ficar de olho. Desde seu lançamento, teve uma valorização superior a 66% e consiste em um ambiente de metaverso descentralizado e não fungível (NFT). Nesse mundo virtual, os jogadores competem por recursos escassos, como o Trilium (TLM), uma criptomoeda do próprio game para conquistar o direito sobre os planetas existentes.

GALA Games é um NFT criado em setembro de 2020. Também segue o conceito play-to-earn e conquistou uma valorização de 362,20%, segundo a Binance. Apesar de funcionar dentro da rede blockchain, o jogo é aberto para que outras pessoas consigam participar, mesmo que não dominem a linguagem cripto. Na plataforma, é possível que os participantes também criem seus próprios jogos com base em NFT.

A ALICE é um NFT do jogo My Neighbor Alice, criado em março de 2021. Esta criptomoeda já teve uma valorização de aproximadamente 10.000%. Com a inspiração em games como Animal Crossing, é um título de construção, no qual os participantes conseguem comprar e ter posse sobre ilhas virtuais e, assim, arquitetar itens dentro do jogo. Como recompensa, os usuários conseguem negociar o ativo.

Decentraland foi lançado em setembro de 2017 e roda por meio da rede blockchain Ethereum. Ele permite que os usuários comprem lotes de terreno para realizar suas construções. Sendo um espaço de realidade virtual, o game permite que seus jogadores criem e experimentem conteúdos e aplicativos dentro da plataforma, além ainda de poder ganhar em cima disso com a criptomoeda MANA. Somente em 2021, sua valorização foi de 793,51%.

Sandbox funciona por meio de uma plataforma descentralizada combinada aos tokens não fungíveis (NFTs). Apesar de ser um dos mais antigos – foi lançado em dezembro de 2017 –, neste ano, conquistou uma valorização de 1.780,34%. Os jogadores conseguem construir e comercializar seus ativos no ambiente virtual utilizando a moeda SAND.

Baseado na Binance Smart Chain, o MOBOX funciona como uma plataforma NFT para que os jogadores possam criar, jogar e ganhar a criptomoeda MBOX. Um dos diferenciais é que ele combina o modelo de staking Defi, que permite um rendimento apenas por deixar o ativo na plataforma. Foi lançado em abril de 2021 e, desde então, atingiu uma valorização de aproximadamente 124%.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Por que as criptomoedas de games têm ganhado atenção?

Um dos motivos do sucesso das criptomoedas de games é que elas são democráticas. “É possível perceber uma similaridade entre os títulos, já que todos consistem, basicamente, em jogar e ganhar por isso. Mas por serem tokens, ou seja, ativos que podem ser negociados, o investidor que não tem interesse em jogar pode aproveitar a supervalorização e aplicar em algumas delas”, explica Wilton Gomes, analista de operações financeiras da BlueBenx.

O especialista ainda aponta que qualquer um pode começar a investir nas criptomoedas de games. “Mesmo quem não tem costume, pode conhecer um pouco mais a respeito destes ativos. A questão é que por ser um investimento, é preciso alinhar estratégias assertivas para não ter prejuízos”, alerta Wilton.