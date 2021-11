Nanda Costa publica foto amamentando as filhas, Kim e Tiê, e web se derrete: Ganhei meu dia

05/11/2021 | 12:10



Nanda Costa postou no Instagram nesta sexta-feira, dia 5, um clique amamentando as suas filhas gêmeas, Kim e Tiê, que teve com Lan Lanh.

De 3h em 3h... bom dia comunidade, escreveu a atriz na legenda do post.

E choveram comentários na foto da artista.

Ai meu coração, escreveu um internauta.

Que amor, ganhei o meu dia, comentou outra pessoa.

Meu dia foi preenchido com essa paz, falou outro seguidor.

Kim e Tiê nasceram no dia 19 de outubro e, desde então, as mamães corujas vem compartilhando fotos fofas das nenéns na web.