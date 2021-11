Muitas apresentações e times completos marcam a última noite de Audições às Cegas no The Voice Brasil

05/11/2021 | 12:10



Muita emoção no The Voice Brasil! Na última quinta-feira, dia 4, ocorreu a última noite de Audições às Cegas no reality show. Dessa forma, todas as vozes que vão participar da disputa já foram selecionadas.

Eduardo Vidal cantou Supertistion, de Stevie Wonder e está no time Iza. Belle Brito fez uma interpretação de Indestrutível, de Pabllo Vittar, e está no time Claudia Leitte. Serena virou todas as cadeiras ao cantar Back To Black, de Amy Winehouse, mas escolheu o time de Carlinhos Brown.

Dona Preta escolheu a canção A Boba Fui Eu, de Ludmilla, e está no time Iza. Bia Trindade se apresentou ao som de Put Your Records On, fez Lulu Santos e Iza virarem as cadeiras, mas o cantor bloqueou a cantora, fazendo com que a participante ficasse em seu time.

Érika Ribeiro cantou Sampa, de Caetano Veloso, e foi escolhida por Michel Teló. Adriana optou por Quando Fui Chuva e foi escolhida por Claudia Leitte. Leticia Coutinho escolheu O Bêbado e a Equilibrista e seguiu no Time Brown. Krishna Pennutt virou todas as cadeiras cantando Girassol, hit de Whindersson Nunes e Priscilla Alcantara, e está no time Iza.

Matheus Torres cantou Heaven, mas não conseguiu uma vaga na competição. Carol Fincatti interpretou Moon River e foi para o Time Lulu. Gustavo Matias cantou em italiano a música Nessum Dorma e foi para o time Carlinhos Brown. Isabella Carvalho optou por Blues da Piedade e escolheu o Time Iza. Lucas Martins cantou Final Feliz, de Jorge Vercillo, mas não virou as cadeiras dos jurados.

Anna Clara escolheu a canção I'm Gonna Getcha Good e está no time Claudia. Por fim, Bárbara Nery optou por Amarelo, Azul e Branco, de AnaVitória, e foi para o time Lulu.