'Eternos' é destaque entre as estreias do cinema

05/11/2021 | 11:08



Vira e mexe, a Marvel aparece com super-heróis que ninguém conhecia. Agora, são os Eternos, que, descobrimos no filme de mesmo nome, estão na Terra há milênios, presenciando os horrores e as belezas do ser humano, dando um empurrãozinho aqui e ali, mas sem interferir de forma definitiva - por exemplo, deixaram o holocausto acontecer e, no universo Marvel, Thanos acabar com metade da população. O filme é uma das estreias da semana em São Paulo.

São dez os Eternos que conhecemos na produção dirigida por Chloé Zhao: a líder Ajak (Salma Hayek), o poderoso Ikaris (Richard Madden), a sensível Sersi (Gemma Chan), a guerreira Thena (Angelina Jolie), o inventor Phastos (Brian Tyree Henry), o engraçado Kingo (Kumail Nanjiani), a inventiva Duende (Lia McHugh), o rebelde Druig (Barry Keoghan), o protetor Gilgamesh (Don Lee) e a esperta Makkari (Lauren Ridloff). Se os nomes parecem familiares, é porque eles brincam com as mitologias antigas, como a grega.

Os Eternos foram enviados ao nosso planeta para combater os Deviantes. Depois de derrotá-los muitos séculos atrás, eles se dispersaram. Sersi, que sempre amou a humanidade apesar de tudo, dá aulas e namora o aparentemente indefeso professor Dane Whitman (Kit Harington).

Acontece que os Deviantes estão de volta, e os Eternos precisam se reunir novamente, como uma família disfuncional que tem visões diferentes da humanidade. Afinal, vale ou não a pena salvar os seres humanos? Essa é uma das perguntas que Chloé Zhao, vencedora do Oscar de direção por Nomadland, tenta responder, apostando em momentos de quietude em meio às tradicionais batalhas épicas de um filme da Marvel.

Confira outras estreias nos cinemas:

- Marighella: Em sua estreia na direção, Wagner Moura enfrentou dificuldades de financiamento e lançamento de seu longa, exibido no Festival de Berlim em 2019. Mas a história do homem que pegou em armas para combater a ditadura militar finalmente chega às telas, com interpretação de Seu Jorge. Moura não esconde sua simpatia por Carlos Marighella, assassinado pelas forças da repressão em 1969, mas deixa espaço para questionamentos também.

- 7 Prisioneiros: Entre 2003 e 2018, cerca de 45 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo no Brasil. Neste filme de Alexandre Moratto (Sócrates), Mateus (Christian Malheiros) sai do interior para a capital de São Paulo com a promessa de um emprego. Chegando lá, vê-se aprisionado no ferro-velho de Luca (Rodrigo Santoro), junto com outros rapazes. O longa, que vai para a Netflix no dia 11, é tenso e causa revolta, mas tem em seu centro um dilema moral para Mateus.

- Alerta Vermelho: Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds estão nesta produção dirigida por Rawson Marshall sobre um agente do FBI (Johnson) que se alia a um ladrão (Reynolds) para capturar outro ladrão (Gadot).

16º Festival de Cinema Italiano

Até o dia 12, o Petra Belas Artes sedia o evento, que também tem versão online, com produções recentes, como Ar Parado, de Leonardo Di Costanzo, e Lovely Boy, de Francesco Lettieri, além de longas mais antigos de cineastas como Dario Argento, Lina Wertmüller, Federico Fellini e Mario Monicelli.