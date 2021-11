Substituto de Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19 e é afastado do Mais Você

05/11/2021 | 11:11



Fabricio Battaglini, que está no comando do programa Mais Você junto com Talitha Morete durante a ausência de Ana Maria Braga, testou positivo para a Covid-19 nesta sexta-feira, dia 5. O apresentador foi afastado da atração, conforme informado por Talitha:

- Como vocês podem ver, hoje eu estou aqui sem meu companheiro, Fabricio Battaglini, porque ele testou positivo para Covid, mas ele está bem. A gente trabalhou aqui um do lado do outro sem máscara, mas guardamos uma distância segura. Eu fiz o teste, está tudo tranquilo, mas o Fabricio vai ficar 14 dias afastado.

No Instagram, Fabricio também falou sobre o diagnóstico:

Como a Talitha Morete anunciou, estou de pijamão aqui porque fui pego pela Covid. Fazemos teste na Globo dia sim, dia não. O de quarta, deu negativo. Hoje, positivei. E, claro, já estou de molho aqui em casa. Sintoma? Quase nenhum por enquanto. Só a voz, que ficou anasalada. Mas tenho que acompanhar. E ficar longe de todo mundo por uns dias. Já, já estou de volta! E cuide-se! Mesmo vacinados (como eu, que tomei a dose única), não estamos livres da doença. Bom fim de semana!

Vale lembrar que Fabricio e Talitha estão apresentando o programa Mais Você pois Ana Maria Braga precisou ser afastada depois de sofrer uma queda em casa. A apresentadora irá retornar na próxima segunda-feira, dia 8.