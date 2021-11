Luana Piovani leva susto após queda do filho e conta: - Cotovelo tá inchado

05/11/2021 | 11:10



Luana Piovani compartilhou nas redes sociais uma situação complicada que está passando com Dom, de nove anos de idade - fruto do relacionamento com Pedro Scooby. Nos Stories, a atriz revelou que o filho caiu enquanto andava de skate e acabou machucando o cotovelo.

- Por conta das pancadas de skate, que consequentemente tem sido no mesmo lugar, o cotovelo dele está parecendo um ovo de pato, tanto na cor azulada como no tamanho. Ele não foi para a aula e o santo do meu pai foi leva-lo para fazer um raio-x. E eu vivendo todo essa confusão, porque foi descoberto ontem, graças à minha fisioterapeuta que cuida do Dom uma vez por semana aqui em casa.

O menino é apaixonado pelo esporte e, por isso, ás vezes evita contar para a mãe sobre os machucados.

- Eu estava preocupado com a barriga, que ele reclamou que estava repuxando, pensei que tinha dado uma estiradinha muscular, me surpreendi quando ela virou e falou: Luana, você já viu o cotovelo? E quando eu vi o cotovelo tá inchado, muito maginho. Então o braço dele é muito fininho e uma bola enorme no cotovelo. E o Dom não me conta, não parou de treinar para colocar gelo. Se ela não me chama, ninguém avisa, porque ele ia dormir na casa da vó e eu não teria visto.

Logo depois, Luana mandou uma suposta indireta para Pedro, e disparou:

- É um lugar que ele já machucou, que tem caído direto em cima, e ontem ele teve uma queda enorme. Não sei mais o que eu faço. E eu que sou louca, eu que sou exagerada, eu que sou a preocupada, eu que sou tudo, lá no país das maravilhosas está sempre tudo muito bem, então tudo ótimo. Ninguém coloca gelo, ninguém avisa. Eu só tenho um Dom, eu quero ele bom, ajeitadinho, do jeito que eu fiz.

A artista já havia falado sobre o assunto nas redes sociais em outro momento. Ao postar um vídeo do filho praticamente skate, ela conta que a criança não gosta de usar equipamentos de proteção.

Meu filho, meu tudo, dádiva de Deus a mim presenteada. Cada vez melhor na sua arte eu cada vez mais orgulhosa mas sempre orando pelo seu bem e segurança. Que Deus sempre te abençoe e proteja. Sinto falta dos equipamentos de segurança, mas fui voto vencido, não sou do meio, não entendo nada de manobras nem skate? me resta orar.