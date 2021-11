Mãe de Mileide Mihaile se pronuncia após diagnóstico de câncer e peoa de A Fazenda 13 não sabe da doença

05/11/2021 | 11:10



Mileide Mihaile, que está confinada em A Fazenda 13, não sabe que a mãe, Doralice dos Santos Oliveira, foi diagnosticada com câncer de útero.

De acordo com comunicado enviado pela assessoria de imprensa da influenciadora, a doença está em situação reversível e controlável. Leia a nota sobre o estado de saúde da mãe de Mileide:

Mileide foi pré-confinada para o reality no dia 3 de setembro, perdendo acesso ao celular no dia 8 de setembro, sem qualquer informação de mudança no estado de saúde de sua mãe. Ao fazer um exame de rotina, sempre aconselhada por sua filha, dona Doralice recebeu a confirmação de estar com câncer de útero, porém reversível e controlável. Foi decisão da própria Doralice manter a notícia em máximo segredo para preservar a intimidade de toda família e não causar qualquer tipo de transtorno desnecessário em um período que por si só já é muito conturbado. Doralice segue fazendo exames e se encontra com seu estado de saúde estável, e transmitindo energia positiva para Mileide durante sua participação no programa.

A nota ainda afirma:

Doralice complementou afirmando que está muito orgulhosa da trajetória da sua filha no jogo e ver o Brasil abraçando Mileide está sendo sua grande felicidade. Eu como mãe, me sinto orgulhosa e realizada vendo minha família executar os ensinamentos que repassei. Confesso que está sendo de grande felicidade neste momento ver o Brasil abraçar a Mileide e, por isso, escolhi comunicá-la pessoalmente. Agradeço as orações e mensagens que tenho recebido nas últimas horas, finalizou a mãe da influenciadora.

Nesta sexta-feira, dia 5, em vídeo publicado no Instagram de Mileide, a mãe da peoa se pronunciou sobre o assunto:

Dona Doralice está bem, em casa, e deixou um recado pra vocês! A mãe da Mileide é uma das pessoas mais importantes de sua vida. Que dá força, encorajamento e que já ensinou tantas coisas, principalmente o que vem mostrando na Fazenda. Hoje, depois das variadas notícias e notas da imprensa a respeito sobre a saúde da Dona Dora, viemos tranquilizá-los de que ela está bem, se recuperando e se cuidando em casa. Seu quadro de saúde é controlável e reversível, portanto todas as orações e vibrações positivas são indispensáveis e bem-vindas! Fique firme e seja forte, você vai vencer mais essa, Dona Dora. E a Mileide continuará nos dando muito orgulho!

Segundo o colunista Leo Dias, após a divulgação da nota, a equipe de Mileide se reuniu em caráter de urgência para decidir como irá contar a notícia para a Record TV e qual será o futuro da peoa dentro do reality show. Em uma publicação do Instagram do colunista, o influenciador Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, escreveu um comentário sobre o assunto:

Ô meu Deus, que notícia triste, que Deus possa curá-la o mais rápido possível, mas tem que avisar sim, mãe é algo muito sagrado.

Além disso, mesmo sem saber da informação, Mileide apareceu chorando no programa na tarde da última quinta-feira, dia 4.