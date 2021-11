GXC: conheça nova plataforma para criação e monetização de games

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/11/2021 | 10:18



O Opera anunciou nesta quinta-feira (4) o lançamento de uma plataforma de jogos concorrente do Roblox. Batizada de GXC, permite que os criadores publiquem e compartilhem games e que os usuários experimentem um catálogo desenvolvido no GameMaker Studio 2. Os títulos podem ser aproveitados gratuitamente pelo navegador Opera GX. É possível ainda enfrentar amigos, compartilhar desafios e ganhar prêmios.

O objetivo do Opera com a GXC é democratizar a criação de jogos. Qualquer usuário poderá construir um título por meio de ferramentas gratuitas. Depois, basta publicá-lo na plataforma e começar a receber feedback dos players. É válido destacar que os melhores conteúdos podem ganhar um prêmio de US$ 30 mil. O bônus é liberado mensalmente.

A GXC chega em versão Open Beta e com mais de 500 jogos disponíveis, sendo que serão adicionados novos games a cada dia. Eles estarão divididos por categorias, para que os usuários possam acessar com facilidade as que mais gostam. Ainda é possível encontrar listas com curadoria do Opera, que incluirão títulos em alta, populares e com as melhores avaliações. Os criadores também poderão usar tags para identificar suas criações e auxiliar a descoberta por parte dos jogadores.

Outra novidade da GXC são os desafios semanais. Eles oferecem aos usuários a chance de participar de tarefas e competir entre si pela chance de ganhar prêmios a cada semana. A plataforma também vai trabalhar com influenciadores digitais, que vão definir seus próprios desafios, a fim de dar aos jogadores a oportunidade de competir contra os criadores de seus conteúdos favoritos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Abaixo, confira o trailer de lançamento da GXC: