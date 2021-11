5 jogos de tabuleiro clássicos que têm versão digital

Marcella Blass

Do 33Giga



05/11/2021 | 10:18



Os jogos de tabuleiro são um tipo de entretenimento clássico em reuniões entre amigos e família. Com a internet, ficou ainda mais fácil aproveitar esses games mesmo quando o grupo não está reunido presencialmente. Na lista abaixo, você descobre cinco board games super tradicionais que ganharam suas versões digitais para PC, mobile de Nintendo Switch. Confira!

Monopoly

Mais conhecido no Brasil como Banco Imobiliário, Monopoly coloca os jogadores na pele de investidores de imóveis. A missão é enriquecer o máximo possível escapando da falência. Pela internet, dá para jogar a distância com até quatro amigos ou competidores aleatórios. A versão para PC foi desenvolvida pela Ubsoft e está disponível na Steam. Já a mobile é de responsabilidade da Marmalade Game Studio no Android e no iOS.

Detetive

Também conhecido como “Clue”, o game dá os jogadores a missão de resolver um assassinato. É preciso descobrir, por meio de pistas, quem é o assassino, o local do crime e a arma responsável. A adaptação para o digital permite jogar online com até seis amigos ou desconhecidos. Já o modo PassAndPlay oferece a experiência offline com até 4 jogadores no mesmo celular. Disponível para Android, iOS, PC (na Steam) e Nintendo Switch.

War

Um dos jogos de tabuleiro mais clássicos da lista, WAR é um game de guerra cujo objetivo é dominar territórios e continentes antes dos adversários. Sua versão digital é publicado pela própria Grow, mesma empresa responsável pelo tabuleiro físico, e está disponível para Android, iOS e PC, via navegador.

Jogo da Vida

Com a famosa dinâmica de andar pelo tabuleiro com os carrinhos, o game leva os jogadores pelo percurso da vida. Escolhendo sua formação acadêmica, formando família e criando seu patrimônio por meio da roleta e das cartas especiais. No fim, o ganhador é quem tiver o maior sucesso financeiro nessa jornada. A versão digital do board game foi desenvolvida pela Marmalade Game Studio e está disponível apenas para PC (na Steam).

Uno

Apesar de não envolver um tabuleiro, o Uno é um dos jogos mais queridos (e competitivos) nas reuniões de amigos e família. A proposta é simples: descartar todas as cartas enquanto atrapalha os adversário de conquistar o objetivo. Diante do sucesso da dinâmica, a Ubisoft desenvolveu uma versão digital do título, disponível para PlayStation 4, Xbox One, Andoid e PC (na Steam).