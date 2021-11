Astronautas comem tacos preparados com pimentas cultivadas no espaço

Bianca Bellucci

05/11/2021



Na sexta-feira passada (29), os astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) aproveitaram uma refeição que passou longe dos típicos alimentos liofilizados. Eles comeram tacos com pimentas cultivadas no espaço. A novidade foi divulgada no Twitter da base e também no perfil da tripulante Megan McArthur.

As pimentas cultivadas no espaço eram da espécie Capsicum annuum, encontrada na região de Hatch Valley, no estado norte-americano do Novo México. Foram enviadas 48 sementes em uma missão de reabastecimento em junho deste ano. Elas foram cultivadas durante 120 dias dentro da Advanced Planet Habitat (APH), uma incubadora do tamanho de um forno.

Esta é a primeira vez que pimentas são cultivadas no espaço. O estudo faz parte do projeto “Plant Habitat-04”, que visa encontrar alimentos que possam abastecer futuras missões espaciais na Lua, durante o Programa Artemis, e em Marte. Isso sem contar que itens frescos entregam uma dieta rica, pois refeições embaladas perdem nutrientes.

É válido destacar que, antes das pimentas cultivadas no espaço, outras tripulações já tinham plantado alimentos frescos, como alface e rabanete.