Erasmo Viana é o eliminado da semana em A Fazenda 13!

Nesta quinta-feira, dia 4, foi noite de dois peões respirarem tranquilos pela permanência em A Fazenda, mas para um peão, o sonho da vitória chegou ao fim.

O primeiro peão salvo da noite foi Rico Melquiades, que ficou extremamente feliz e aliviado por poder voltar para a sede! Ao voltar, o peão festejou com as amigas Aline, Vaneltina e Dayane, e foi parabenizado por outros colegas, como Gui Araújo e Tiago.

A tensão tomou conta de Erasmo e Solange. Foi então que Adriane Galisteu anunciou que o público escolheu Solange para permanecer no jogo!

Erasmo reconheceu que o jogo foi muito mais difícil que ele imaginava que seria, principalmente pela questão da convivência com pessoas diferentes. Ele também disse que quer levar do jogo para a vida Mc Gui, Aline, Dayane, Tiago, Taqui Quebra Barraco e Nego do Borel.

E quer saber para quem vai a torcida dele agora? Como ele disse, vai para o filho que ele pegou para criar na competição, Mc Gui!

Gui não disfarçou a tristeza ao ver que o grande amigo havia sido eliminado, e recebeu consolo dos outros participantes.