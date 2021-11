De que lado Tite está?

Do Diário do Grande ABC



A pergunta que dá título a este texto deve ser feita por todo cidadão de São Caetano ao ler a reportagem que vem na próxima página. É de se espantar que, após negativa da Justiça em reajustar preço do serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) prestado por empresa contratada, a Prefeitura, comandada interinamente por Tite Campanella – sabe-se lá com qual motivação! –, se adiantou e fechou acordo com a referida firma concedendo-lhe o generoso reajuste de 50% na tarifa.

O documento assinado pela administração provisória beira a imoralidade. Revela profundo descaso com o morador da cidade, que de uma hora para outra precisou desembolsar mais dinheiro para usufruir do serviço. Não obstante a juíza Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima, da 6ª Vara Cível, ter considerado que a alta iria “afetar imediatamente a população usuária do serviço” e, por isso, barrou o pedido da permissionária.

Tite não se importou com a decisão da magistrada. E muito menos com as pessoas que diariamente precisam usar o serviço. Focou sua decisão na “necessidade de identificação de percentual adequado para a recomposição de todas as perdas decorrentes do transcurso do período de quase sete anos sem qualquer reajuste”, como diz trecho do acordo que foi assinado pelas partes.

A população de São Caetano não votou em Tite para prefeito. Com os 1.678 votos que recebeu na eleição de 2020, seria o sexto colocado se estivesse disputando vaga no Palácio da Cerâmica. Entretanto, foram suficientes para garantir uma cadeira na Câmara, onde foi eleito presidente e, por ordem da Justiça Eleitoral, guindado interinamente à chefia do Executivo.

Talvez por isso ele não tenha conhecimento das obrigações que o cargo lhe impõe. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, uma delas é ‘atender à comunidade, ouvindo suas reivindicações e seus anseios’. Não se tem notícia de que algum indivíduo tenha solicitado a elevação de preços.

Tite precisa saber de que lado está. Suas decisões mostram que não é do lado do povo.